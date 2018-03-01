Шойгу назвал систему ПРО Соединенных Штатов дырявым зонтиком

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Министр обороны России Сергей Шойгу назвал систему противоракетной обороны (ПРО) США дырявым зонтиком. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-релиз Минобороны.

«В России создано самое современное и опережающее на многие года (а в отдельных местах — на десятилетия) самое современное оружие. Оружие, которое способно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, — этот „зонтик“ противоракетной обороны, получается, дырявый. И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот „зонтик“ им приобретать», — следует из пресс-релиза.

Уровень российской промышленности позволяет «уже сегодня обладать оружием, которого нет ни у кого», сказал Шойгу, комментируя послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новые виды российского вооружения, среди которых ракета с ядерной энергоустановкой.