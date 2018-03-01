В РТ имамы прошли курсы руководителей паломнических групп

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Казани прошел круглый стол «Организация большого и малого паломничества. Проблемы и перспективы». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы организации хаджа, развития хадж-индустрии в России и Татарстане, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться паломникам на священной земле, пути их решения.

В рамках круглого стола состоялось торжественное вручение имамам сертификатов об окончании курсов повышения квалификации руководителей групп паломников.

Трехдневные обучающие курсы «Профессиональные навыки руководителей паломнических групп по совершению большого и малого хаджа» начались 27 февраля в центре изучения Корана «Рашида». В рамках занятий религиозные деятели изучили исламское законодательство в части хаджа и умры, методы разрешения конфликтных ситуаций и правила общения с паломниками, а также прошли задания на развитие организаторских навыков.

Всего обучение по этой программе прошли 32 татарстанских имама.