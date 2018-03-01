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Команда «Юность» победила в турнире по хоккею на Кубок завода «ЗаряД»

1 марта 2018, 19:16

Все победители и призеры получили дипломы, ценные призы и фирменные клюшки от завода «ЗаряД».
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(Набережные Челны, 1 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Команда «Юность» стала победителем турнира по хоккею на Кубок завода «ЗаряД», который впервые прошел в Автограде.

На хоккейном корте «Чайка» прошла церемония закрытия турнира по хоккею с шайбой на Кубок завода «ЗаряД» среди команд подростково-молодежных клубов по юношеской возрастной группе (2001 — 2002 г. р.). Турнир поддержала фабрика по изготовлению клюшек Даниса Зарипова — «ЗаряД».

В турнире приняли участие 4 дворовые команды, где победителем стала команда «Юность», второе место у команды «Белые медведи», третье место заняла команда «Огонек».

В номинации «Приз зрительских симпатий» приз получил игрок команды «Огонек» Никита Ушков. В номинации «Лучший защитник турнира» наградили игрока команды «Белые медведи» Хуршеда Пирзода. Лучшим нападающим турнира признан игрок команды «Юность» Максим Калинин.

Все победители и призеры получили дипломы, ценные призы и фирменные клюшки от завода «ЗаряД».
 


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