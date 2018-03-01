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Экономика и финансы

Алексею Песошину рассказали о развитии цифровой экономики в Татарстане

1 марта 2018, 19:02

В Доме Правительства РТ прошло заседание межведомственной рабочей группы «Цифровой Татарстан».
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин провел заседание межведомственной рабочей группы «Цифровой Татарстан». Соответствующая информация размещена на сайте Правительства РТ.

Важно, чтобы Татарстан как субъект России оставался в авангарде существующих инноваций, тем более что Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил Ассоциацию инновационных регионов РФ, отметил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Татарстан является одним из лидеров в РФ в сфере информационных технологий. Здесь созданы благоприятные условия для перехода в эру цифровой экономики, подчеркнул министр.

В Татарстане разработана краткая концепция и структура цифровой трансформации региона, включающая в себя несколько основных направлений — цифровое здравоохранение, цифровое геопространство, умный город и другие, напомнил Шайхутдинов.


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