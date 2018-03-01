В Челнах выявят лучшего руководителя молодежной организации

(Набережные Челны, 1 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах выявят лучшего руководителя молодежной организации среди предприятий и организаций города.

По итогам конкурса победители получат именные стипендии депутата Государственной Думы России Альфии Когогиной в размере 30 тысяч рублей каждая.

К участию приглашаются лидеры молодежных объединений, специалисты (ответственные) по работе с молодежью, ведущие работу с молодежью на предприятиях, организациях и учреждениях в возрасте до 35 лет. Заявки и конкурсная документация принимаются до 10 марта в МЦ «Заман».

Победители конкурса будут определены в трех номинациях: «Лучший руководитель молодежной организации численностью молодежи на предприятии, организации до 100 человек»; «Лучший руководитель молодежной организации численностью молодежи на предприятии, организации от 100 до 500 человек»; «Лучший руководитель молодежной организации численностью молодежи на предприятии, организации от 500 и выше человек».

