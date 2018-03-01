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Экономика и финансы

На «КАМАЗе» собрали седельный тягач КАМАЗ-65209

1 марта 2018, 20:45

До конца месяца в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» будет передано семь таких машин.
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(Набережные Челны, 1 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). На «КАМАЗе» собран новый автомобиль — седельный тягач КАМАЗ-65209. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Трехосный седельный тягач КАМАЗ-65209 был впервые представлен в сентябре прошлого года на выставке «Комтранс-2017». Новый автомобиль имеет колесную формулу 6х2 и заднюю подъемную ось, которая позволяет экономить топливо при езде без груза или без полуприцепа.

Кабина у новинки такая же, как и у флагмана – автомобиля КАМАЗ-5490 – высокая двуспальная, шасси длиннобазовое, как у КАМАЗ-65206. До конца месяца в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» будет передано семь таких машин.
 


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