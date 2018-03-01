Сурков предложил назвать новую российскую систему вооружения в честь героя Донбасса

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Помощник Президента России Владислав Сурков собирается поучаствовать в конкурсе на название новой системы российского вооружения и предложить свой вариант — «Гиви». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу принять участие (в конкурсе — прим. Т-и) на название систем вооружения. „Гиви“, потому что есть такой герой Донбасса», — сказал Сурков.

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых под позывным Гиви погиб в Донецке при взрыве в своем кабинете 8 февраля прошлого года.

Ранее Путин сообщил о создании в России нового подводного беспилотника и рассказал о новой ракетной авиационной гиперзвуковой системе «Кинжал».