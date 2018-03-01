Нарушителю природоохранного законодательства из Татарстана закрыли выезд за рубеж

(Казань, 1 марта, «Татар-иформ»). Пятикратному нарушителю природоохранного законодательства из Альметьевска суд ограничил выезд за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В мае 2017 года мужчина был признан неоднократным нарушителем природоохранного законодательства. За сброс строительных отходов на почву на территории Лениногорска и в водоохранной зоне реки Камышла, сброс сточных вод в эту же реку, ограничение свободного доступа к водному объекту и отсутствие ливнестоков с очистными сооружениями экологи привлекли его сразу по пяти статьям КоАП РФ.

По данным фактам инспекторы вынесли нарушителю постановление о наказании в виде штрафа на общую сумму 99 тысяч рублей. Мужчина в срок его не уплатил. В результате экологи обратились в Альметьевский городской суд, который вынес решение об ограничении выезда нарушителя за пределы России.