Клинтон попросила Трампа защитить Штаты от «все еще идущих» русских

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Экс-кандидат на пост Президента США Хиллари Клинтон заявила, что русские «все еще идут» и глава Штатов Дональд Трамп должен защитить от них страну. Об этом Клинтон написала в своем Twitter.

«Я говорю это как бывший госсекретарь и американка: русские все еще идут. Наша разведка призывает Трампа действовать. Продолжит ли он игнорировать это и капитулировать или защитит нашу страну?» — говорится в сообщении в социальной сети.

К своему высказыванию она прикрепила материал The Washington Post, который посвящен выступлению главы Агентства национальной безопасности США адмирала Майка Роджерса в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

В выступлении Роджерс заявлял, что еще не получал от Трампа прямых указаний о противодействии вероятным хакерским атакам со стороны России в ходе промежуточных выборов в 2018 году.