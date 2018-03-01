В Казани стартовал республиканский фестиваль студентов ссузов «Весенняя капель»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани стартовал республиканский фестиваль среди студентов профессиональных образовательных организаций «Весенняя капель – 2018». В этом году мероприятие направлено на выявление потенциальных участников программы культурного парка чемпионата мира WorldSkills – 2019.

В фестивале принимают участие студенты 87 колледжей Татарстана, рассказала замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Конкурс проводится по четырем направлениям (музыка, танец, театр и оригинальный жанр), объединенным общей тематикой «Добро пожаловать в Россию, Welcome to Kazan». Каждая образовательная организация во время отборочных этапов представит концертную программу продолжительностью не более 30 минут.

«Сегодня мы даем официальный старт нашему большому проекту под названием “Весенняя капель – 2018”. Наш марафон продлится до 30 марта. Участники представят свою фестивальную программу на суд профессионального жюри», – сказала на открытии мероприятия Лариса Сулима.

«Не за горами 2019 год, когда в Казани пройдет чемпионат мира WorldSkills, и мы будем встречать гостей со всех стран. Мы начинаем отбор творческих коллективов и исполнителей для участия в культурной программе чемпионата», – добавила она.

Гала-концерт республиканского фестиваля состоится 6 апреля. Зональные этапы по Татарстану пройдут с 9 по 30 марта, 1 и 2 марта – просмотр программ в Казани.

В беседе с журналистами замминистра подчеркнула, что в образовательных организациях республики созданы все необходимые условия для занятий творчеством и получения качественного образования.

«”Весенняя капель” – традиционный фестиваль среди студентов профессиональных образовательных организаций. Каждый год растет количество участников, и уровень программам также с каждым годом повышается. Не все студенты колледжей попадут в сборную страны для участия в чемпионате мира по рабочим профессиям. Но у них есть возможность принять участие в культурной программе. В этом году по итогам фестиваля некоторые творческие коллективы и исполнители будут отобраны для работы в культурном парке чемпионата. Они будут дарить свое творчество, показывать многонациональную культуру Татарстана», – сообщила Лариса Сулима.

Она также отметила, что этот фестиваль уже давно стал площадкой для самовыражения студентов. «Учащимся колледжей – по 16 – 17 лет. Это самый активный возраст, когда энергия кипит, а мы создаем им возможности проявить себя», – пояснила замминистра.

«Мы мечтаем о том, чтобы фестиваль “Весенняя капель” получил федеральное звучание. У студентов вузов есть российская “Студенческая весна”, а у обучающихся колледжей такого нет», – поделилась она.

Председатель жюри конкурса, декан факультета хореографического искусства Казанского государственного института культуры Диля Давлетшина заметила, что каждая программа конкурса представляет особенную историю учреждения, города, страны.

«С огромной любовью, открытой душой готовят фестиваль все ссузы. Сегодня студенты стали талантливее, креативнее, они многое умеют и стремятся проявить себя. Это вызывает восхищение. Ценно то, что студенты, которые готовят и представляют эти программы, по-другому ощущают себя в художественном пространстве, глубже начинают любить свой город, то, что их окружает. Они приобщаются к культуре, духовности. Такая чудесная молодежь вдохновляет нас, членов жюри», – подчеркнула она.