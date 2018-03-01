Рудова и Самбурская показали соблазнительные наряды на Кубе

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). 35-летняя актриса и модель Наталья Рудова выложила в Instаgram`e совместный снимок с актрисой и ведущей «Ревизорро» Настасьей Самбурской.



Совместное фото было сделано во время съемок над фильмом «Женщины против мужчин», которые проходили на Кубе.



Обе девушки одеты в притягательные наряды. На Рудовой мини-платье алого цвета, Самбурская позирует в черном платье.

Фотография выложена в честь дня рождения Самбурской. 1 марта ей исполнилось 32 года.



«Помнишь это фото? Мы на съемках на другом конце света, на Кубе, нашли друг друга. Я люблю тебя всем моим сердцем мой маленький, красивущий котенок! Самая честная моя девочка! Моя Самбуся! С Днем рождения. Огромной тебе ЛЮБВИ и бесконечного счастья!!! Спасибо что ты у меня есть», – подписала снимок Рудова (орфография и пунктуация автора соблюдены – прим. Т-и).



Поклонники назвали обеих девушек «богинями»: «Девочки вы супер», «Красотки», «Вы просто секси», «Wow», – написали они.