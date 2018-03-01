(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Попытка «УАЗа» проскочить перед поездом в Брянской области закончилась трагедией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Брянской области.
Столкновение пригородного поезда и автомобиля «УАЗ Патриот» произошло сегодня днем на железнодорожном переезде 46-го километра перегона Брянск – Льговский – Почеп.
Водитель российского внедорожника, игнорируя запрещающий сигнал светофора, решил проскочить перед приближающимся поездом. Но сделать этого не успел. В результате аварии погибли четверо – водитель и трое пассажиров «УАЗа». Еще один находивший в салоне автомобиля человек доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.