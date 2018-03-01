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Попытка «УАЗа» проскочить перед поездом в Брянской области закончилась трагедией

1 марта 2018, 17:55 , Фото: МЧС, УГИБДД России по Брянской области

Попытка «УАЗа» проскочить перед поездом в Брянской области закончилась трагедией В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров российского внедорожника.

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Попытка «УАЗа» проскочить перед поездом в Брянской области закончилась трагедией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Брянской области.

Столкновение пригородного поезда и автомобиля «УАЗ Патриот» произошло сегодня днем на железнодорожном переезде 46-го километра перегона Брянск – Льговский – Почеп.

Водитель российского внедорожника, игнорируя запрещающий сигнал светофора, решил проскочить перед приближающимся поездом. Но сделать этого не успел. В результате аварии погибли четверо – водитель и трое пассажиров «УАЗа». Еще один находивший в салоне автомобиля человек доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.


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