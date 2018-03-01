В Совете Европы не получали сообщения о выходе России из ЕКПЧ

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Совет Европы не получал от России никакой официальной информации о намерении России выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниела Хольтгена.

В случае денонсации Россией ЕКПЧ членство страны в Совете Европы будет прекращено, отметил Дэниел Хольтген.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном выходе России из ЕКПЧ из-за антироссийской линии в последних решениях ЕСПЧ.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой информацию опроверг. Он заявил, что Москва не планирует выходить из ЕКПЧ. Также депутат указал важность диалога между Россией и Европой.