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Политика

В Совете Европы не получали сообщения о выходе России из ЕКПЧ

1 марта 2018, 17:58

Если РФ денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека, ее членство в Совете Европы будет прекращено.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Совет Европы не получал от России никакой официальной информации о намерении России выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниела Хольтгена. 

В случае денонсации Россией ЕКПЧ членство страны в Совете Европы будет прекращено, отметил Дэниел Хольтген.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном выходе России из ЕКПЧ из-за антироссийской линии в последних решениях ЕСПЧ. 

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой информацию опроверг. Он заявил, что Москва не планирует выходить из ЕКПЧ. Также депутат указал важность диалога между Россией и Европой.


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