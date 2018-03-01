Видео: Челнинец снял на телефон «наезд на бизнес» проверяющими чиновниками

(Набережные Челны, 1 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинец снял на видео «наезд на бизнес» проверяющих из исполкома. Материал он выложил на официальной странице городской администрации в социальных сетях и попросил оградить его от назойливых визитеров.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» сам предприниматель Владимир Мозжаков, схватиться за телефон его заставил нездоровый, по его словам, интерес чиновников к его магазину.

«У меня хозяйственный магазин. Он расположен в торговом центре в 17-м комплексе поселка ЗЯБ, — сообщил Владимир. — Ко мне в феврале уже два раза приходили чиновники. Первый раз прямо-таки ворвались три амбала. Начали предъявлять мне за то, что у нас там „весь фасад обклеен неизвестно чем“. Они никаких документов не показали. Лишь устно сказали, что они из городской администрации. Затем стали ходить по магазину, громко разговаривать, потом и вовсе перешли на мат. Хотя изначально я пытался урегулировать ситуацию. Сказал: „Давайте — пойду и сниму табличку. Она у меня там одна. К другим отношение не имею“».

Проверяющие не соглашались, сказали, что сейчас составят протокол, рассказал Владимир, который отказался подписывать бумаги. В итоге сотрудники, не составив протокол, просто ушли.

По словам Мозжакова, на днях к нему опять пришли «из городской администрации». Одна из проверяющих показала удостоверение. Но прочитать, что в нем было написано, предприниматель не успел. Девушка быстро закрыла «корочку» и убрала ее в сумку. Затем проверяющие начали разгуливать по магазину, предъявлять претензии, угрожать составлением протокола за «захламленный фасад».

«У меня возникло устойчивое ощущение, что девушки целенаправленно шли именно в мой магазин. Другие торговые точки их не интересовали. Это выглядело как продолжение уже произошедшего инцидента. Поэтому я взял в руки телефон и стал их снимать на камеру», — сказал Владимир.

Судя по тому, что зафиксировала камера, у проверяющих не было желания становиться героинями сюжета. Прозвучала фраза: «Хотели вас просто предупредить, но раз вы себя так ведете, то придется составлять протокол». Однако документ не был составлен и в этот раз. Проверяющие удалились, так и не достигнув своей цели. Хотя, по убеждению хозяина магазина, она у них была. Но непонятно — какая.

«Я не понимаю, чего они от меня хотят? — возмущается предприниматель. — Если вы хотите чтобы я убрал табличку, это одно. Хотя у нас весь Сармановский тракт обклеен объявлениями об „игровушках“ и вызове такси. Никого эта реклама не интересует. А вот магазинная табличка прямо задела за живое чиновников. Она им житья не дает. Ходят и ходят ко мне из-за нее».

Корреспондент ИА «Татар-информ» обратилась за комментарием к начальнику отдела по поддержке и развитию предпринимательства исполкома города Айрату Сагдееву.

Чиновник сообщил, что видел выложенный в социальных сетях сюжет. Он взят в работу.

«К сожалению, в отснятом материале отсутствуют базовые сведения. Кто автор съемки, что конкретно его возмущает, в чем он обвиняет визитеров? На записи мы слышим только возмущение. И все. Но в любом случае, будем разбираться», — сказал Сагдеев.

Он также признался, что не узнал сотрудниц, которые пришли к предпринимателю. «Это точно не представители Административно-технической инспекции. Возможно, девушки из районного исполкома. Будем уточнять», — сообщил чиновник.

Между тем, в свой последний приезд в Автоград Президент РТ Рустам Минниханов, выступая на сессии городского Совета, призвал представителей властей активнее способствовать развитию малого и среднего бизнеса. При этом он привел результаты опроса среди предпринимателей, которые показывают, что деловой климат в Челнах явно не самый лучший в республике.

Исследование показало, что 37 процентов опрошенных предпринимателей сталкивались в своей работе с фактами административного давления, 50 процентов ощущают неравное отношение властей к предпринимателям, 69 процентов пожаловались на частые проверки, а 17 процентов рассказали о том, что с них требовали незаконные вознаграждения и услуги.

По словам Минниханова, власть и бизнес должны сотрудничать, а не тянуть каждый в свою сторону.