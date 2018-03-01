(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). 59-летний житель Калининграда выстрелил в ди-джея за отказ поставить его любимую песню, сообщают «Известия».

Накануне вечером 59-летний уроженец Калининграда отдыхал в одном из ресторанов города. В ходе застолья мужчина обратился к 37-летнему ди-джею с просьбой поставить песню. Музыкальный ведущий отказался, объяснив посетителю, что требуемая песня не подходит по формату для данного заведения. Получив отказ, мужчина очень рассердился и стал оскорблять ди-джея. Выйдя в фойе ресторана, подозреваемый достал охотничье устройство для запуска сигнальных ракет и выстрелил из него в живот оппоненту, после чего покинул кафе.

Позднее мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».