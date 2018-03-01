(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Татарстане предприниматель похитил асфальта почти на четыре миллиона рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

48-летнего бывшего директора ООО «Аяз» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015 году предпринимать заключил устный договор с компанией «Альтаир» на поставку асфальтобетонной смеси на общую сумму три миллиона девятьсот тысяч рублей. В качестве оплаты предприниматель получил от заказчика асфальтоукладчик и внедорожник «Тойота Лэнд Крузер 200». Асфальт мужчина привез, но от официального оформления договора с компанией «Альтаир» отказался. Помимо этого, задержанный попытался забрать привезенный асфальт обратно.

Своей вины предприниматель не признал.

Для возмещения причиненного компании «Альтаир» ущерба было принято решение об аресте имущества подсудимого и его близких родственников – автомобиля, земельного участка и двух нежилых зданий.