Матч «Рубина» со «Спартаком» перенесли из-за выборов Президента РФ

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Футбольный матч «Рубина» со «Спартаком» перенесли из-за выборов Президента России. Соответствующая информация размещена на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча состоится в Казани 17 марта. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Кроме того, РФПЛ объявила дату и время трех перенесенных матчей 23-го тура. По просьбе Министерства внутренних дел РФ матчи национального футбольного первенства, запланированные на 18 марта, были перенесены в связи с выборами Президента России. Органы правопорядка будут задействованы в обеспечении безопасности и порядка на избирательных участках и улицах российских городов.

Матчи ЦСКА — «Амкар» (Пермь), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) будут проведены 18 апреля, начало всех игр в 19:30 мск.