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Культура

В Казани покажут фильм «Личное дело Фикрята Табеева»

1 марта 2018, 20:02

Показ приурочен к 90-летию выдающегося государственного и партийного деятеля.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Торгово-промышленной палате РТ 2 марта состоится показ документального фильма «Личное дело Фикрята Табеева» режиссера Юрия Гвоздя, сообщает Минкультуры РТ.

Показ приурочен к 90-летию выдающегося государственного и партийного деятеля Фикрята Табеева.

В киноленте будет показано большое количество воспоминаний о нем разных людей, а также его супруги.

3 марта в Казанском федеральном университете будут вручены стипендии имени Табеева. 4 марта состоится митинг и возложение венка от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова на Даниловском кладбище Москвы.

Фикрят Табеев награжден пятью орденами Ленина, а также орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» и другими наградами. Он был послом СССР в Афганистане в самые трудные годы. Находясь в «горячей точке», даже написал завещание.

 


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