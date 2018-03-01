В Казани покажут фильм «Личное дело Фикрята Табеева»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Торгово-промышленной палате РТ 2 марта состоится показ документального фильма «Личное дело Фикрята Табеева» режиссера Юрия Гвоздя, сообщает Минкультуры РТ.



Показ приурочен к 90-летию выдающегося государственного и партийного деятеля Фикрята Табеева.

В киноленте будет показано большое количество воспоминаний о нем разных людей, а также его супруги.



3 марта в Казанском федеральном университете будут вручены стипендии имени Табеева. 4 марта состоится митинг и возложение венка от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова на Даниловском кладбище Москвы.



Фикрят Табеев награжден пятью орденами Ленина, а также орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» и другими наградами. Он был послом СССР в Афганистане в самые трудные годы. Находясь в «горячей точке», даже написал завещание.