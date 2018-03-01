Российский ВПК приступил к производству планирующих крылатых блоков

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Российские предприятия приступили к серийному выпуску принципиально нового стратегического оружия — планирующего крылатого блока. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Глава государства назвал новую разработку настоящим технологическим прорывом. От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз.

При движении к цели планирующий крылатый блок может маневрировать как в бок (на несколько тысяч километров), так и вверх. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств ПРО и ПВО, заметил Президент. Использование новых композитных материалов позволило решить проблему нагрева блока в условиях сверхвысоких скоростей.

«Он идет к цели как метеорит. Температура на поверхности достигает 2 тыс. градусов. Крылатый блок при этом надежно управляется. Мы назвали его „Авангард“», — рассекретил информацию российский лидер.

В заключение Путин отметил, что существенных результатов удалось добиться и при создании лазерного оружия. Боевые лазерные комплексы поступают в войска уже с прошлого года.

Путин еще раз заметил, что Россия неоднократно предупреждала своих европейских и американских партнеров — членов НАТО о том, что развертывание глобальной ПРО США будет иметь последствия.

«Но нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — заключил национальный лидер.