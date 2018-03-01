В Казани могут приостановить строительство третьего дома ЖК «Симфония»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Казани под угрозой приостановки строительства оказался третий дом ЖК «Симфония» на улице Павлюхина, который планировалось сдать в ноябре этого года. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Ранее благодаря соглашению строительной компании «Бриз» с дольщиками работы на объекте возобновились и шли с опережением графика. Были полностью завершены общестроительные работы, касающиеся кирпичной кладки, в полном объеме собрана система вентиляции.

Однако сейчас финансирование со стороны дольщиков практически прекратилось. Дольщики не исполняют графики оплат, рассказал гендиректор компании «Бриз» Андрей Беляков.

Приостановление стройки может вызвать удорожание квартир, отметил первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов.

Андрей Беляков сообщил, что четыре дольщика произвели 100-процентную доплату. Сейчас рассматривается возможность предоставить им квартиры в уже сданном доме — в ЖК «Возрождение».