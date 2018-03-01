Соперница жены Аршавина нашла избранника на шоу «Давай поженимся»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Соперница Алисы Аршавиной казахстанская модель Ольга Семенова отправилась на шоу «Давай поженимся» на поиски любимого, где и встретила свой идеал, сообщает «СтарХит».



«Я та самая мнимая любовница Аршавина, но сегодня на "Давай поженимся" я нашла свою любовь», – заявила Ольга в коротком видеоролике в Instagram`e. Произошло это благодаря трем ведущим шоу – Ларисы Гузеевой, Розы Сябитовой и Василины Володиной.



Ранее жена футболиста Аршавина бурно отреагировала на видео в Сети, где футболист обнимает модель. После этого жена игрока угрожала отрезать пальцы Семеновой и – подбросить ей наркотики. В итоге против Аршавиной возбудили уголовное дело по статье «Угроза», однако позже обвинения были сняты. Семенова собирается пойти до конца и наказать Аршавиных за высказывания в свой адрес.



Подписчики пожелали Ольге Семеновой женского счастья и крепкого плеча.