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Экономика и финансы

Российские самолеты для первых лиц получат отечественное навигационное оборудование

1 марта 2018, 18:14

Пилотажно-навигационные комплексы российского производства отличаются улучшенными характеристиками.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Лайнер Ил-96-300 получит новое российское навигационное оборудование вместо иностранного, пишут «Известия».

Самолеты этого типа используются «Специальным летным отрядом «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства. В авиапарке числятся 10 лайнеров: в 2018 — 2019 годах иностранное бортовое оборудование на них будет полностью заменено на отечественное, которое обладает лучшими техническими и экономическими характеристиками.

Это создает перспективы для аналогичного оснащения всех новых российских самолетов, считают эксперты.

Отечественными пилотажно-навигационными комплексами уже укомплектован первый Ил-96-300. Наземные и летные испытания успешно завершены.


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