Российские самолеты для первых лиц получат отечественное навигационное оборудование

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Лайнер Ил-96-300 получит новое российское навигационное оборудование вместо иностранного, пишут «Известия».

Самолеты этого типа используются «Специальным летным отрядом «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства. В авиапарке числятся 10 лайнеров: в 2018 — 2019 годах иностранное бортовое оборудование на них будет полностью заменено на отечественное, которое обладает лучшими техническими и экономическими характеристиками.

Это создает перспективы для аналогичного оснащения всех новых российских самолетов, считают эксперты.

Отечественными пилотажно-навигационными комплексами уже укомплектован первый Ил-96-300. Наземные и летные испытания успешно завершены.