65 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Организаторы проекта «Азбука Интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги 2017 года: 65 тысяч россиян за прошедший год приняли участие в обучении пользователей старшего поколения работе на компьютере и в Интернете. Для сравнения: с момента старта программы в сентябре 2014 до конца 2016 года участниками проекта стали 100 тысяч слушателей.

Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения Пенсионного фонда, филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты.

В конкурсе «Спасибо Интернету 2017!» приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ, а самой старшей участнице конкурса исполнился 101 год.

Существенным вкладом в развитие проекта стала организация видеосеминаров для преподавателей и организаторов курсов по «Азбуке Интернета». В первом семинаре приняли участие слушатели из 15 регионов, а ко второму семинару подключились уже 42 региона и более 700 слушателей.

Программа обучения «Азбука Интернета» постоянно совершенствуется. В планах текущего года — разработка новых полезных слушателям курсов, а также обучающимся самостоятельно материалов, которые в ближайшее время будут размещены на портале azbukainterneta.ru.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» — учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки были размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе в конце сентября 2014 года.

ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2 процента от выручки), чистая прибыль — 9,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».