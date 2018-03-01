(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Елабуге двое пьяных мужчин залезли в алкомаркет за «добавкой», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии РТ.

Около трех часов ночи в одном из алкомаркетов по улице Мира в Елабуге сработала охранная сигнализация. Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии обнаружили, что в магазине разбито окно. На место происшествия был вызван хозяин торговой точки, который разблокировал двери и впустил бойцов внутрь. Выяснилось, что из магазина пропала алкогольная продукция.

Росгвардейцы стали «прочесывать» район и обнаружили в одном из соседних дворов двух подвыпивших мужчин. У них стражи правопорядка нашли украденную «огненную воду». Задержанными оказались 34-летний и 23-летний мужчины. Свою вину они полностью признали. В отношении них заведено уголовное дело по статье «Кража».