Казанский школьник стал абсолютным победителем олимпиады университета Иннополиса

(Казань, 1 марта, «Татар-иформ»). Абсолютным победителем открытой олимпиады университета Иннополис, которая прошла в конце февраля одновременно в четырех городах — Иннополисе, Санкт-Петербурге, Минске и Бишкеке, признан девятиклассник из Казани Ильдар Гайнуллин. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

Участниками олимпиады стали 250 школьников. Соревнования длились два дня. За победу боролись школьники из Боснии и Герцеговины, Китая, Эстонии, Венгрии, Израиля, Латвии, Нидерландов, Сербии, Азербайджана, Туркменистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и 30 регионов России. По итогам олимпиады победителями признаны 20 человек. Еще 13 ребят стали призерами второй степени и 30 — призерами третьей степени. Абсолютный победитель олимпиады — девятиклассник из Казани Ильдар Гайнуллин набрал максимальное число баллов — 478.

Открытую олимпиаду по информатике университет Иннополис проводит с 2014 года. Она входит в перечень олимпиад школьников на 2017-2018 учебный год.

Победители и призеры соревнования получают льготы при поступлении в российские вузы — поступление без вступительных испытаний или зачисление результатов олимпиады как 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету.

