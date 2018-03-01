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Экономика и финансы

Арбитраж РТ рассмотрит иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» на 250 млн рублей

1 марта 2018, 16:58

Федеральная налоговая служба планирует в судебном порядке признать авиакомпанию банкротом.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Федеральная налоговая служба России подала в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа». Соответствующая информация размещена на сайте татарстанского арбитража в картотеке дел.

Сумма исковых требований составляет 250,9 млн рублей.

Суд также рассматривает иски АО «Спектр-Авиа» и банка «Российский кредит» о банкротстве авиакомпании. Суммы требований — 3,7 млн рублей и 72,77 млн рублей соответственно.

Компания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты в сентябре прошлого года из-за нехватки средств и долгов перед контрагентами. Головной офис авиакомпании располагался в одноэтажном здании татарстанского поселка Богатые Сабы.


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