Арбитраж РТ рассмотрит иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» на 250 млн рублей

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Федеральная налоговая служба России подала в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа». Соответствующая информация размещена на сайте татарстанского арбитража в картотеке дел.
Сумма исковых требований составляет 250,9 млн рублей.
Суд также рассматривает иски АО «Спектр-Авиа» и банка «Российский кредит» о банкротстве авиакомпании. Суммы требований — 3,7 млн рублей и 72,77 млн рублей соответственно.
Компания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты в сентябре прошлого года из-за нехватки средств и долгов перед контрагентами. Головной офис авиакомпании располагался в одноэтажном здании татарстанского поселка Богатые Сабы.