Казань впервые примет «Финал четырех» волейбольной Лиги чемпионов

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). «Финал четырех» мужской волейбольной Лиги чемпионов 12-13 мая пройдет в Казани, объявила на своем сайте Европейская конфедерация волейбола.

«Финал четырех»-2018 пройдет в казанском «Баскет-холле», который вмещает 7500 зрителей. На этой площадке «Зенит» выступал до открытия центра волейбола «Санкт-Петербург» в декабре 2010 года. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 2 марта в 14:00 мск. Так «Зенит» в роли команды-хозяйки «Финала четырех» автоматически получил место в финальном раунде. За оставшиеся три места спор пойдет в первых двух раундах плей-офф.

Казанский клуб выиграл три последних розыгрыша Лиги чемпионов, играя в этом турнире бессменно 11 лет подряд. И не проигрывает в Лиге чемпионов с 24 марта 2016 года, когда «Зенит» неожиданно проиграл дома польской «Заксе».

Ранее в нашей стране «Финал четырех» Лиги чемпионов проходил в Белгороде (2004), Москве (2007) и Омске (2013). А 3 марта в последнем туре регулярного чемпионата российской суперлиги, в котором «Зенит» досрочно победил, казанцы примут на своей площадке питерский «Зенит».