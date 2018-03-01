В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка о казанском периоде в творчестве Горького

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Нацбиблиотеке РТ 1 марта открылась печатная выставка о писателе и выдающемся деятеле Максиме Горьком, сообщает пресс-служба библиотеки.
Экспозиция посвящена 150-летию со дня рождения Горького. В ней представлены журналы и газеты разных лет, в которых рассказывается о жизни и творчестве «буревестника революции».
Выставка раскрывает сложный казанский период жизни Горького, оказавший огромное влияние на формирование его как писателя. Выставка продлится по 31 марта.