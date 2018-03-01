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Культура

В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка о казанском периоде в творчестве Горького

1 марта 2018, 19:22

Выставка раскрывает сложный казанский период жизни Горького, оказавший огромное влияние на формирование его как писателя.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Нацбиблиотеке РТ 1 марта открылась печатная выставка о писателе и выдающемся деятеле Максиме Горьком, сообщает пресс-служба библиотеки.

Экспозиция посвящена 150-летию со дня рождения Горького. В ней представлены журналы и газеты разных лет, в которых рассказывается о жизни и творчестве «буревестника революции».

Выставка раскрывает сложный казанский период жизни Горького, оказавший огромное влияние на формирование его как писателя. Выставка продлится по 31 марта.


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