Россия создала стратегический подводный беспилотник

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). В России успешно завершены испытания военного беспилотного подводного аппарата. Он работает на ядерном реакторе и может уничтожить потенциального противника в любой точке мира. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Новые подводные аппараты способны двигаться на очень большой глубине и преодолевать межконтинентальные расстояния со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов скоростных надводных кораблей, поделился подробностями Президент.

«Это просто фантастика», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что новинка обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвима для противника. В мире не существует средств противодействия такому оружию, отметил российский лидер.

Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе — авианосные группировки, береговые укрепления и и инфраструктуру.

«В декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты и сверхвысокую энерговооруженность. При объеме в 100 раз меньшем, чем в установках современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим», — объяснил Владимир Путин.

Название нового подводного беспилотника и новой крылатой ракеты еще не определены. Путин предложил выбрать их самим россиянам через сайт Минобороны.