Ученые: слепые могут «видеть» при помощи эхолокации

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Эхолокация может быть использована слепыми для ориентирования в пространстве: для этого им нужно издавать щелчки языком. Об этом пишет британский журнал «Proceedings of the Royal Society B», где публикуются исследования в области биологии.

Примеры использования эхолокации как замены зрению есть в живой природе: к ней прибегают летучие мыши, дельфины и киты. Тогда как животные пользуются ультразвуком, люди могут щелкать языком. Освоив метод эхолокации, слепые могут не только самостоятельно перемещаться, но даже ездить на велосипеде, как это делает один из авторов исследования — незрячий Даниэл Киш.

Для изучения эффективности эхолокации ученые просили слепых найти небольшой звукоотражатель в шумопоглощающем помещении при помощи щелканья. Испытуемые быстро и без ошибок находили отражатель, когда он находился перед ними, и испытывали затруднения, когда предмет перемещали немного позади или за спины участников исследования.

Слепые люди могут использовать эхолокацию, чтобы замечать объекты, которые не поможет обнаружить трость или собака-поводырь, отмечают авторы исследования. Таким препятствием могут быть, например, низко висящие ветви деревьев.