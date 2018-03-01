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Экономика и финансы

Европарламент одобрил введение санкций против Польши

1 марта 2018, 16:06

Запуск санкционной процедуры в отношении Польши поддержали большинство европарламентариев.

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Европейский парламент одобрил запуск санкционной процедуры в отношении Польши за нарушения европейских принципов в национальной судебной реформе. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на PAP.

Это предложение поддержали большинство европарламентариев.

В конце января профильный комитет ЕП поддержал запуск санкционной процедуры против Польши, которая может лишить Варшаву права голоса в Совете Евросоюза.

20 декабря прошлого года Еврокомиссия запустила механизм введения санкций против Польши.


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