Ученые доказали целебную силу объятий любимого человека

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Группа ученых из Франции и Израиля доказала целебную силу прикосновений любимого человека, пишет журнал Proceedings of the Royal Society.

Эксперимент ставили на 20 гетеросексуальных парах в возрасте от 22 до 32 лет. Девушки и молодые люди усаживались в кресла, к одной руке испытуемой подключался нагревательный элемент, вызывающий болевые ощущения, а за другую руку их держал (или не держал) любимый человек.

Медики измерили уровень боли при разных условиях — когда подопытная была в комнате одна, когда партнер просто находился рядом и когда он держал ее за руку.

Выяснилось, что болевые ощущения значительно снижались, когда близкий мужчина держал участницу эксперимента за руку.

Кроме того, эксперимент показал, что у обоих подопытных существенно повышалась синхронизация активности той зоны мозга, которая отвечает за обработку сенсорной информации. Мужчина буквально «забирал часть боли» на себя.