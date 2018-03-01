Вышла в свет почтовая марка с изображением белой совы

(Казань, 1 марта, «Татар-иформ»). Новая марка с изображением белой совы на фоне арктического пейзажа поступила в продажу в отделениях Почты России. Она посвящена Большому Арктическому заповеднику. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Новая почтовая марка номиналом 30 рублей издана тиражом 184 тыс. экземпляров. Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, обращение марок, посвященных особо охраняемым природным территориям, является, по сути, социальной экологической рекламой и обеспечивает общественную поддержку деятельности охраняемых природных территорий.

Государственный природный заповедник «Большой Арктический» является крупнейшим в России и всей Евразии, третий по величине в мире. Его площадь составляет 4169 222 га, в том числе 981 тысяча га морской акватории. Заповедник расположен на островах и побережье Северного Ледовитого океана. Его берега омывают моря Карское и Лаптевых. Всего здесь обитает 100 видов птиц. На территории заповедника встречается 24 вида млекопитающих и 25 видов рыб.

