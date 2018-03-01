Страдающая психическим расстройством дочь Маши Распутиной вновь пропала

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Старшая дочь певицы Марии Распутиной – Лидия Ермакова вновь пропала, сообщает «СтарХит».



Это не первое исчезновение девушки, так как она страдает психическим расстройством.



У Распутиной две дочери: 17-летняя Маша от брака с Михаилом Захаровым и взрослая Лидия от Владимира Ермакова, из-за которой артистка оказалась втянута в семейный скандал. По информации в СМИ, мама и дочь долго враждовали, однако в 2016 году в студии НТВ состоялся разговор двух женщин, они простили друг друга.



В прошлом году скончался Владимир Ермаков. Свое наследство – четырехкомнатную квартиру в Москве он завещал сыну Алексею от первого брака и дочери Лидии. Как сообщил брат девушки, Лидия не выходит на связь и не торопится заявлять свои права на наследство.



Вполне возможно, что Ермакова на данный момент может проходить лечение в медицинском учреждении.