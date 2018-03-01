Минздрав РТ: в республике снижается заболеваемость туберкулезом

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Татарстане снижается заболеваемость туберкулезом. Территориальная заболеваемость туберкулезом в 2017 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 9,2 процента и составила 33,5 на 100 тыс. населения, сообщается на сайте Минздрава РТ.

Заболеваемость туберкулезом в республике на 30,8 процента ниже, чем в России и на 29,7 процента ниже, чем в Приволжском федеральном округе.

Смертность от туберкулеза в прошлом году увеличилась на 2,6 процента и составила 4 на 100 тыс. населения. В 2016 году этот показатель равнялся 3,9.

Тем не менее смертность от туберкулеза в республике остается в 2 раза ниже, чем в РФ и 1,5 раза ниже, чем в ПФО.

В 2017 году Правительство РТ направило 82,4 млн рублей для строительства флигеля диспансерного отделения в Казани в рамках программы реновации ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер».

Также 55 млн рублей уйдет на закупку современного диагностического оборудования, в том числе современного рентгенодиагностического комплекса.