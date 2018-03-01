Американский физик предсказал контакт с инопланетянами в этом столетии

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Человечество получит сигнал от инопланетян в течение ста лет, уверен Митио Каку, физик-теоретик и популяризатор науки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Во время онлайн-интервью с пользователями портала Reddit ученый заявил, что люди обнаружат инопланетян во время прослушивания радиосигналов. Наладить контакт будет нелегко: помимо того, что для понимания сообщений придется расшифровать язык «братьев по разуму», посланиям придется преодолеть минимум несколько десятков световых лет.

Инопланетяне могут быть опасны, полагает физик-теоретик Стивен Хокинг. Послания из далекого космоса могут содержать опасную дезинформацию или вредоносный код.