Лукашенко пригрозил ответить РФ на запрет белорусского молока

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Белоруссия пригрозила ответными мерами в ответ на вводимые Россией ограничения поставок продовольствия из республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем», — сказал Лукашенко на встрече с вице-премьером Правительства Михаилом Русым.

Глава Белоруссии сообщил со ссылкой на белорусские спецслужбы, что Россия якобы завезла сухое молоко из Новой Зеландии, образовались его излишки, которые теперь распродаются по завышенным ценам.

Поэтому Москва начинает «нас придерживать, пока реализуют то молоко», считает лидер республики.

Также он заявил, что продаст России белорусское молоко только по той цене, которую Минск считает нужной.

Ранее сообщалось, что введение запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию перенесено на 18:00 6 марта.

Запрет на ввоз из Белоруссии в Россию молочной продукции должен был вступить в силу в 26 февраля. Ограничительные меры вызваны «повторяющимися нарушениями ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ».