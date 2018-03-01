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Политика

Совбез РФ раскритиковал действующую модель безопасности Европы

1 марта 2018, 17:17

Натоцентричная модель безопасности заточена на холодную войну, считает помощник секретаря Совбеза по вопросам международной безопасности.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Совете безопасности России раскритиковали действующую модель безопасности Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника секретаря Совбеза по вопросам международной безопасности Александра Венедиктова.

«Растет понимание того, что натоцентричная модель безопасности просто не может работать в новых условиях, потому что заточена на холодную войну», — цитирует агентство Венедиктова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России».


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