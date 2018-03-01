В ИА «Татар-информ» расскажут об истории и перспективах развития фотографии в РТ

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Завтра, 2 марта, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная истории и перспективам развития фотографии в Республики Татарстан.
В мероприятии примут участие фотограф, член Союза журналистов РТ, член Союза фотохудожников России Рамиль Гали, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Руслан Бушков, профессор, член фотографической школы «Тасма», член Союза фотохудожников России Эдвард Хакимов, заслуженный работник культуры, руководитель фотостудии «Казан» Султан Исхаков, начальник отдела межрегионального и межнационального сотрудничества Министерства культуры РТ, куратор конкурса этнографической фотографии Раиса Сафиуллина, режиссер, сценарист, театральный фотограф Рамис Назмиев, фотограф ИА «Татар-информ» Салават Камалетдинов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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