В Казани премьеру проекта «Шкодники» представят ведущие «Эфира»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В конце марта пройдет первый показ короткометражек нового сезона проекта «Шкодники» с участием казанских школьников. В презентации примут участие известные ведущие телекомпании «Эфир».

В этом году премьера состоится в Доме актера им. Салимжанова. Дом актера можно назвать новой старой площадкой. С приходом на нее дирекции по поддержке кинопроектов «Время кино» она словно зажила новой жизнью. Как отметила директор Дома актера в беседе с корреспондентом «Татар-информ» Эльмира Фатхуллина, «кино и театр – прекрасный, годами проверенный союз».

Как рассказала руководитель «Время кино» Альбина Нафигова, в этот раз гостями показа-презентации станет немало узнаваемых казанцев. «Презентовать проект этого года придут известные казанские телеведущие, взрослые актеры, которые тоже снимались в “Шкодниках”: Анастасия, Алексей Иванов, Иван Игнатов. Также гостем вечера будет сценарист и режиссер городских мероприятий Владимир Бибишев, который тоже принял участие в короткометражках», – поделилась она.

