(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Руководителя ЗАО «РОСТЭК-Татарстан» подозревают в умышленном уходе от налогов, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительной версии, компания ЗАО «РОСТЭК-Татарстан» с мая 2015 года задолжала налоговой службе порядка 15 миллионов рублей. Следствию стало известно, что несмотря на долг перед налоговой руководитель предприятия Павел Бузин перечислил контрагентам на их банковские счета более двух миллионов рублей. Помимо этого, компания получила от одного из клиентов векселя на сумму свыше семи миллионов в российской валюте. Эти средства Бузин также утаил от налоговиков и использовал для расчетов с контрагентами.

Павлу Бузину предъявлено обвинение по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам». Расследование продолжается.