В Twitter появилась новая функция закладок

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). У пользователей соцсети Twitter появилась возможность сохранять понравившиеся им сообщения с помощью закладок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите», — говорится в сообщении соцсети.

При этом закладки будут видны только самому пользователю Twitter, который их поставил, отметили в компании.