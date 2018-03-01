Эксперты подтвердили опасность взрывного устройства, подвешенного к ручке квартиры в Челнах

(Набережные Челны, 1 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Отправленное на экспертизу самодельное взрывное устройство, которое злоумышленник подвесил на ручку квартиры в 32-м комплексе Набережных Челнов, признано способным нанести вред здоровью человека. Об этом ИА «Татар-информ» узнало из собственных источников.

Напомним, 22 февраля в одном из подъездов дома №7 житель обнаружил подвешенный к ручке двери соседней квартиры предмет, напоминающий гранату. После обращения в полицию на место прибыли саперы МВД по РТ и сотрудники других экстренных служб города. Из дома были эвакуированы 40 человек. 27-летнюю женщину с четырехлетней дочкой, квартиру которой заминировали, пришлось эвакуировать по пожарной лестнице через окно.

Саперы сняли устройство с двери и отправили его на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по РТ.

На следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний житель поселка ЗЯБ.

Как выяснилось, ранее он служил в полиции. С женщиной его связывали сомнительные финансовые отношения. В деле упоминаются 190 тысяч рублей, которые он якобы передал женщине для того, чтобы та использовала их в банковской операции. Однако, не получив того навара, на который рассчитывал, мужчина начал угрожать напарнице. А потом перешел от слов к делу.

По данным источника «Татар-информ», эксперты взорвали самодельное устройство и пришли к заключению, что «оно пригодно для осуществления взрыва, обладает опасным фугасно-осколочным действием, при проникновении через кожный покров может нанести вред органам отдельными своими элементами».

Таким образом, предъявленное обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия» нашло свое подтверждение.