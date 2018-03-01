Спортивную драму «Лед» будут транслировать в Китае 25 тысяч экранов

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Спортивную драму российского производства «Лед» покажут в Китае на 25 тыс. экранах, сообщает ТАСС.

Премьера отечественной киноленты состоится 30 марта. Продюсер фильма Федор Бондарчук заявил, что даже если будет распродано только 50 процентов билетов, то задача уже выполнена.

Бондарчук отметил, что фильм должен понравиться китайскому зрителю. Они увидят укороченную на 25 минут версию киноленты. Это связано с особенностями темпоритма, который у китайцев немного другой, отметил мэтр отечественной киноиндустрии.

Драма повествует о молодой фигуристке Наде, которая получает травму на льду. Благодаря своей силе воли и поддержке близких Надя преодолевает боль и вновь выходит на лед.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы фильма «Лед» в России составили более одного миллиарда рублей.