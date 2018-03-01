Немецкий бизнес выступил за отмену санкций против России

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Подавляющее большинство компаний (94 процента) Германии, у которых есть бизнес в России, выступают за отмену санкций ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики (ВКНЭ) и Российско-германской внешнеторговой палатой.

От новых санкций США немецкий бизнес ждет проблем в реализации проектов, в которых участвуют определенные российские клиенты.

Самые значительные препятствия для деятельности в РФ немецких фирм — бюрократия, санкции и изменения показателей инфляции и валютных курсов, заявили опрошенные.

Исследование показало, что 63 процента опрошенных компаний считает «умеренно позитивным или позитивным» развитие делового климата в РФ с начала 2017 года.