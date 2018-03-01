Инфантино пригласил Президента Ирана в Казань на чемпионат мира по футболу

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пригласил Президента Ирана Хасана Рухани на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Информационное агентство Исламской Республики.

Инфантино сделал приглашение на встрече с министром спорта и молодежи Ирана в Тегеране. Стороны обсудили развитие футбола в Иране, участие в конференциях ФИФА иранских экспертов, менеджеров и тренеров, а также последние успехи национальной сборной.

Иранская сборная по футболу сыграет со сборной Испании на стадионе «Казань Арена» 20 июня.