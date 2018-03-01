Все новости Татарстан Россия

Спорт

Инфантино пригласил Президента Ирана в Казань на чемпионат мира по футболу

1 марта 2018, 15:16

Иранская сборная по футболу сыграет со сборной Испании на стадионе «Казань Арена» 20 июня.
Азербайджан займется поставкой газа в Иран
Делегации Ирана представили экономический потенциал Татарстана
Нефтяной рынок установил рекорд падения цен с 1991 года
Санкции ООН не остановили ядерные программы Ирана
За 10 лет Иран планирует собрать сто самолетов марки Ту

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пригласил Президента Ирана Хасана Рухани на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Информационное агентство Исламской Республики.

Инфантино сделал приглашение на встрече с министром спорта и молодежи Ирана в Тегеране. Стороны обсудили развитие футбола в Иране, участие в конференциях ФИФА иранских экспертов, менеджеров и тренеров, а также последние успехи национальной сборной.

Иранская сборная по футболу сыграет со сборной Испании на стадионе «Казань Арена» 20 июня.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter