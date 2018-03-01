Интерьер пассажирской капсулы поезда Hyperloop показали в Дубае

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). На выставке в Дубае интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда показала компания Virgin Hyperloop One, пишут «Известия».

У капсулы просторный салон: места хватит, чтобы встать в полный рост и свободно перемещаться. Багаж предполагается размещать между комфортными пассажирскими сиденьями, сбоку которых расположены сенсорные панели. О назначении панелей Hyperloop One пока не сообщает.

Идею поезда, перемещающегося благодаря эффекту воздушной подушки, предложил в 2012 году инвестор Илон Маск. Пассажирские и грузовые капсулы будут передвигаться в трубах, расположенных над землей. Заявленная скорость вакуумного поезда — до 1,22 тыс. км/ч.