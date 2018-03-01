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В КНР разработали приложение для поиска ближайшего общественного туалета

1 марта 2018, 18:55

С начала года приложением для поиска ближайшего общественного туалета в Китае воспользовались 15 млн раз.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В Китае разработали приложение для поиска ближайшего общественного туалета. Сервис заработал в начале 2018 года, за это время им воспользовались 15 млн раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Пользователь может увидеть все общественные туалеты в радиусе 2 километров и рекомендации, как к ним скорее добраться. Новый сервис включает месторасположение порядка 500 тысяч общественных туалетов, которые находятся на территории туристических объектов и вблизи них.

Разработчики намерены в скором времени включить в приложение все туристические объекты страны и такие многолюдные места, как вокзалы, автостанции и рестораны.


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