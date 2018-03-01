Исследователи выяснили роль галлюциногенов в жизни грибов

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Ученые из Университета штата Огайо (США) выяснили, зачем галлюциногенные грибы вырабатывают псилоцибин, сообщил научно-популярный портал Naked Science.

Исследователи провели генетический анализ таких грибов и выяснили, что они содержат псилоцин (прекурсор псилоцибина), который образуется в процессе жизнедеятельности грибов, но в их метаболизме не участвует.

Из псилоцина, в свою очередь, синтезируется псилоцибин, который отбивает аппетит у организмов, питающихся грибами, или конкурирующих с ними за ресурсы. Кстати, употребивший псилоцибиновые грибы человек тоже надолго забывает о голоде.

Кроме того, ученые секвенировали геномы нескольких видов галлюциногенных грибов и сравнили их с ДНК грибов, не вырабатывающих псилоцин. Был найден ответственный за производство вещества кластер из пяти генов. Всего, кстати, псилоцин вырабатывают около 200 видов грибов.

Напомним, что в человеческом организме псилоцибин воздействует на серотониновые рецепторы, вызывая зрительные и слуховые галлюцинации, а также чувство эйфории. Но люди не были «целевой аудиторией» галлюциногенных грибов. Псилоцибин подавляет аппетит различных микофагов и растений-конкурентов, растущих там же, где и грибы.

Результаты исследования, статья о котором опубликована в журнале Evolution Letters, могут иметь практическое значение для медицины. Известно, что контролируемый прием псилоцибина снимает тяжелую депрессию у людей, которым не помогают другие препараты.

Сейчас биохимики знают гены, с помощью которых грибы вырабатывают псилоцин, и смогут в будущем разработать антидепрессанты, действующие аналогично псилоцибину.