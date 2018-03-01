Предприятия Нижнекамского района выплатили 5 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 1 марта, «Татар-иформ»). Долги на общую сумму в размере 5 млн рублей вернули своим работникам два предприятия Нижнекамского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Работающее в сфере торговли ООО «Квинта-Петролеум» выплатило 45 работникам более 4800 тыс. рублей 45 работникам. Работающее в сфере строительства ООО «МонтажСпецСтрой» погасило долг в размере 400 тыс. рублей перед 10 работниками.

Вопрос своевременной оплаты труда работникам власти Татарстана держат на постоянном контроле. Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ продолжает мониторинг за соблюдением трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. В республике продолжает работу республиканская межведомственная комиссия по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.

